Une Mini restaurée comme la Lotus Esprit Turbo de James Bond

Souvenez-vous : James Bond interprété par Roger Moore prenait le volant en 1981 d'une superbe Lotus Esprit Turbo rouge aux bandes dorées. C'est en s'inspirant de ce véhicule que l'atelier de David Brown Automobile sur cette très belle citadine Mini rétro.

Plusieurs éléments rappellent la sportive Lotus : des jantes couleur or à déport chromé, une peinture vive et des autocollants or dont des logos Turbo. Le contraste de l'ensemble est rehaussé par du noir brillant sur le toit et les passages des roues. David Brown Automotive profite de cette réalisation pour se pencher sur l'intérieur avec du cuir blanc, des inserts en bois, un système d'infodivertissement tactile de 7 pouces compatible Apple Carplay et des finitions très travaillées pour les aérateurs, le levier du pommeau et le frein à main. Enfin, des projecteurs modernes à LED donnent un regard plus actuel à cette Mini sans dénaturer ses formes originelles.

Le tarif de cette Mini répondant à une commande spéciale n'est pas communiqué. Le préparateur rappelle via son site qu'il sera ravi de réaliser tous les rêves de ses clients souhaitant un exemplaire unique.