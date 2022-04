Une nouvelle édition limitée pour la Ford GT

Annoncée par le porte-parole de la marque, Jiyan Cadiz, au cours d’un entretien avec Motor Authority, la fin de la production de la Ford GT est prévue pour décembre 2022.

D’ici là, la huitième déclinaison « Heritage » de la Ford GT sera présentée sur le « New York International Auto Show 2022 », qui se tiendra dans la Grosse Pomme du 15 au 24 avril prochains.

Pour cette nouvelle édition limitée de la supercar, Ford Performance s’est inspiré de la Ford GT40 MK2 « Holman Moody » engagé sur l’épreuve des 24 Heures du Mans en 1966. Une voiture qui parvint à se glisser sur le podium de l’épreuve en troisième position aux côtés de deux autres Ford GT40 pour un triplé historique de la marque américaine au Mans.

Floquée du numéro 5, la FordGT40 MK2 engagée par Holman-Moody / Essex Wire Corp et confiée au duo de pilotes Bucknum/Hutcherson a donc servi d’inspiration pour cette huitième édition spéciale.

Une version moderne baptisée « Heritage Holman Moody » sur laquelle on retrouve le fameux numéro 5 de l’originale dans une teinte Oxford White, apposé à divers endroits sur une livrée or et rouge. Des jantes de 20 pouces avec étriers de freins Brembo, et de nombreux éléments de carrosserie en fibre de carbone complètent l’extérieur de la série limitée résolument racing.

À l’intérieur, on retrouve la fibre de carbone, sublimée par des touches d’Alcantara et de finitions dorées.

Si le nombre d’exemplaires produits de cette Ford GT « Heritage Holman Moody » n’a pas été précisé, les livraisons commenceront dès les prochaines semaines.