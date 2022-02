Clap de fin pour la Ford GT

Dévoilée lors du dernier Chicago Auto Show, la série limitée Alan Mann Heritage de la Ford GT a tout pour devenir un vrai collector pour les amoureux de la mythique hypercar. Et pour cause, celle qui est inspirée du prototype AM GT-1 qui a lui-même contribué à la création de la GT40 MK II, vainqueur lors de l’épreuve des 24 heures du Mans en 1966, sera l'une des deux dernières séries spéciales de la GT.

Une annonce faite par le porte-parole de la marque au cours d’un entretien avec Motor Authority. Jiyan Cadiz y confirme ainsi que la production de la GT va cesser à partir de décembre prochain avec les ultimes 250 exemplaires.

Produite à 1 350 unités, la Ford GT actuelle est dotée d’un V6 biturbo de 3,5 litres qui développe 647 chevaux pour un couple de 746 Nm, porté à 669 chevaux aujourd’hui. Si la sportive américaine, vainqueur on le rappelle de la catégorie LMGTE Pro lors de l’édition 2016 des 24 Heures du Mans, va donc disparaître du catalogue Ford dans quelques mois, un retour dans les prochaines années n’est pas à exclure. Reste à savoir sous quelle forme : thermique, hybride ou électrique ?

D’ici là, les 250 ultimes exemplaires de la Ford GT peuvent encore être réservés dans la finition GT 64 Prototype Heritage Edition, ou dans la finition Alan Mann Heritage Edition.