Une nouvelle marque de Volkswagen pour redevenir populaire en Chine

Leader historique du marché automobile chinois, Volkswagen vient de se faire dépasser par Byd dans le classement des marques les plus vendues dans le pays sur le premier trimestre de l’année 2023. Comme les autres constructeurs européens, le groupe allemand se préoccupe de la grosse montée en puissance des marques chinoises, portées par la technologie électrique et des stratégies marketing qui plaisent beaucoup à la clientèle locale. Jadis fascinée par les marques allemandes, cette clientèle chinoise semble désormais se passionner pour les constructeurs nationaux et ça se voit dans les chiffres de ventes.

D’après les journalistes allemands d’Automobilwoche, Volkswagen aurait carrément décidé de créer une nouvelle marque de voitures électriques spécifiquement conçue pour la Chine et les nouvelles attentes de sa clientèle. Le Cupra Tavascan, un SUV familial électrique au design agressif, aurait été désigné comme le premier modèle de cette nouvelle marque de Volkswagen pour la Chine. Oui, il délaisserait carrément les badges « Cupra » pour ceux d’une autre marque : Volkswagen préférerait axer sa communication sur cette nouvelle marque plutôt que d’essayer d’y installer Cupra.

Convaincre sur l’électrique

Pour le groupe Volkswagen, le défi est de plaire aux clients chinois avec des modèles électriques et non plus avec des véhicules thermiques. Rappelons que Byd, désormais premier constructeur automobile en Chine, ne commercialise plus que des modèles exclusivement électriques. Au contraire de Volkswagen dont la plus grosse partie de ses ventes en Chine est toujours thermique. Comme rapporté par le patron de Mercedes-Benz dans une interview récente, des attentes spécifiques de la clientèle chinoise auraient été identifiées en matière d’équipement intérieur. Les clients chinois seraient particulièrement fans des systèmes d’infotainment très développés et pleins de gadgets, un genre d’équipement dont bénéficient la plupart des nouveaux modèles chinois électriques du marché. Les constructeurs étrangers vont donc devoir s’adapter à ces goûts pour tenter de les convaincre à acheter et ce sera précisément la mission de la nouvelle marque de Volkswagen.