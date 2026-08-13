Si vous aimez l’univers Porsche, vous connaissez certainement Singer Vehicle Design. Ce préparateur américain, devenu une sorte de constructeur à part entière, modifie des anciennes Porsche 911 depuis la fin des années 2000.

Singer s’est constitué une clientèle solide et vend des préparations souvent facturées plusieurs centaines de milliers d’euros, qui ont inspiré depuis de nombreuses autres sociétés. Si on peut voir aujourd’hui autant de « restomods » sur la base de modèles Lancia, Jaguar, Lamborghini, Ferrari ou même Honda, c’est sans doute grâce au succès et à la méthode de Singer.

Et maintenant, deux Singer Louis Vuitton

Dans le cadre de la Monterey Car Week qui se tient finalement malgré un gros incendie qui a lieu à quelques kilomètres de là, Singer a prévu deux surprises : deux Porsche 911, d’une de la série « Classic » (très probablement sur base de 964) et un cabriolet « Turbo ».

Dans ce cas précis, la surprise ne vient pas de la technique de la voiture puisque ces deux modèles ne font que reprendre la motorisation et le châssis de ces deux versions déjà proposées depuis longtemps par Singer à ses clients. Non, c’est plutôt la finition de ces autos qui a été assurée en partenariat direct avec la maison française Louis Vuitton. Le coupé possède un intérieur entièrement tapissé de cuirs et autres matières confectionnées avec le maroquinier.

Le cabriolet, lui, se veut encore plus voyant et adopte des couleurs et finitions extérieures très « Louis Vuitton » en plus de son habitacle lui aussi conçu avec le partenaire. Les deux voitures possèdent un badge « Louis Vuitton » sur le capot arrière. Le cabriolet intègre même ce nom à son bandeau de feux !

Bizarre ?

Il s’agit de la toute première fois où Louis Vuitton travaille directement sur une automobile avec un partenariat aussi poussé. Par le passé, on a déjà vu d’autres collaborations entre des marques automobiles de prestige et des enseignes de luxe, comme au moment de la Bugatti Veyron Fbg par Hermès dont l’habitacle était entièrement confectionné pour un client par ce grand nom de la maroquinerie française. Mais il s’agissait alors d’une voiture neuve et pas d’une vieille Porsche 911 « rhabillée » par une enseigne totalement étranger au monde de l’automobile à cette période. Alors, est-ce du mauvais goût ou une proposition intéressante pour certains amateurs pour qui mêler l’univers des Porsche « vintage » et de Louis Vuitton ne choquerait pas ?