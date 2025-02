Une R5 trop urbaine et une trop chère Fiat Pandina

Fiat Pandina : l'occasion manquée

Il aurait tant voulu l'apprécier. En testant cette Fiat Pandina, qui n'est qu'une bonne vieille Panda remise au goût du jour et des normes, Cédric Pinatel espérait tomber sur LA voiture populaire, du même calibre que la plus grande Fiat Tipo. Hélas, la petite est presque au même tarif que sa grande sœur et à 15 900 euros, elle ne constitue plus l'affaire du siècle. Dommage, on aurait tant aimé l'aimer.

R5 premier prix : elle va vous fâcher avec l'autoroute

Julien Bertaux, l'homme des road trips d'une semaine à bord d'un même modèle, s'est penché ce mois-ci sur la nouvelle R5 électrique. mais pas n'importe laquelle. Il a jeté son dévolu sur l'entrée de gamme, l'auto à 27 900 euros avec une batterie de 40 kWh. Au final, elle coche (presque) toutes les cases, côté confort et dynamisme et il ne manque que quelques équipements sur laquelle cette entrée de gamme fait l'impasse. Mais surtout, la moins chère des R5 n'est absolument pas destinée aux longs trajets autoroutiers, sauf à s'arrêter tous les 120 km.

Des promos destinées à remplir les show rooms désertés

La baisse des ventes n'en finit plus. Au mois de janvier, les ventes de voitures neuves ont encore plongé, avec un score de début d'année de -6,2 %. Alors les constructeurs, et leurs réseaux sortent l'artillerie des promos pour attirer des chalands pas vraiment enclins à changer d'auto. Dans les concessions de toutes les marques, les remises sont nombreuses et s'échelonnent entre 2,71% pour une Alfa Romeo Junior et 19,4% pour une Volkswagen Taygo. Mais pas sûr que les mesures prises soient suffisantes pour faire revenir les clients.

Honda et Nissan : le divorce avant la noce

C'est fini. Avant même de conclure, les deux Japonais Honda et Nissan ont décidé de mettre fin aux négociations en vue de la constitution d'un nouveau groupe qui aurait pu devenir le troisième constructeur mondial au nez et à la barbe de Stellantis. Mais cette rupture ne règle en rien les soucis de Nissan, englué dans ses ventes en berne et dans la dégringolade de son bénéfice. La marque de Yokohama doit rapidement trouver un investisseur. Aux États-Unis ? En Chine ? Au Japon ? Toutes les options sont désormais sur la table.

