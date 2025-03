Carlos Tavares ? Il a de quoi voir venir

On n'atteint pas le record de plus de 30 millions d'euros, toujours détenu par Daniel Bernard, le patron de Carrefour confortablement débarqué en 2005. Mais Carlos Tavares, parti de Stellantis au mois de décembre dernier, ne devrait pas redouter les futures fins de mois. Au titre de l'année 2024, il va toucher 23 millions d'euros, auxquels s'ajoutent quelques actions, et 500 000 euros de retraite. Au cas ou.

Retrouvez en détail la rémunération de Carlos Tavares.

Nouvelle Tesla Model Y : faut-il faire évoluer une auto qui gagne ?

Elle change peu, ce qui ne l'empêche pas de rester au-dessus du lot. C'est ce qu'a pu constater Pierre-Olivier Marie qui a testé cette semaine la nouvelle mouture de la Tesla Model Y. Résultat : même si l'Américaine n'est pas transformée de fond en comble, elle conserve une large avance sur la concurrence, que ce soit pour son aspect pratique, ses équipements, ses performances et, bien sûr, pour ses fameux Superchargeurs. Son seul défaut, c'est peut-être le patron de l'entreprise.

Retrouvez en détail l'essai de cette Tesla Model Y en version Grande Autonomie Integrale

Les R5 et Alpine A290 ne manquent pas au rappel

À peine ont-elles quitté les concessions qu'elles y retournent. 15 722 nouvelles R5 et Alpine A290, puisqu'elles ont une base commune, font partie du même programme de rappel. Rien de dramatique, sauf que les autos, fraîchement sorties des chaînes de Douai, et qui représentent la quasi-totalité de la production, risquent de ne plus démarrer. Un bug pas traumatisant, mais plutôt gènant, qui réclame un arrêt aux stands.

Découvrez par le menu les détails de ce rappel.

Byd Atto 2 : il est urgent d'attendre avant de l'acheter

Sur le papier, le nouveau SUV urbain chinois est redoutable : bien fabriqué, confortable et bien équipé, il est en plus moins cher que tous ses concurrents. Reste qu'Alexandre Bataille qui l'a testé a remarqué un défaut. Le Byd Atto 2 a fait une boulette : son autonomie et sa puissance de charge ne sont pas à la hauteur. Aussi, l'auditeur n'a qu'un conseil : il faut attendre que la version "confort", avec son autonomie de 420 km arrive en concession.

Découvrez en détail l'essai complet du Byd Atto 2.