Une Tesla Model 3 plus bas de gamme au Mexique

La Tesla Model 3 coûte actuellement 41 490€ en prix de base chez nous dans sa version Propulsion. Son addition a d’ailleurs augmenté il y a quelques semaines, la faute aux nouvelles taxes d’importation prévues pour les voitures électriques fabriquées en Chine et commercialisées en Europe.

Mais alors que les ventes de Tesla stagnent ou baissent dans le monde depuis le début de l’année, le constructeur américain étudie des moyens de se relancer. Avec le fameux nouveau modèle compact d’entrée de gamme attendu depuis de longues années ? Pas encore, d’après les dernières déclarations d’Elon Musk. En revanche, le constructeur devrait proposer une variante moins chère de sa Model 3 pour trouver de nouveaux clients.

Une Model 3 moins haut de gamme au Mexique

Au Mexique, Tesla propose déjà une Model 3 à la dotation de série moins raffinée que la nôtre. Équipée de sièges en tissu au lieu du cuir végan habituel, mais aussi de places arrière dépourvues d’écran tactile et de sièges sans fonction chauffante, elle coûte 749 000 pesos là-bas soit tout de même l’équivalent de 40 000 dollars. Les éléments retirés ne coûtent probablement que peu d’argent dans l’absolu et ne permettent donc pas d’abaisser le prix de vente dans de grosses proportions. Le retrait des sièges chauffants correspond peut-être plus à une adaptation aux besoins du marché en question (il fait rarement très froid au Mexique !) qu’à une volonté d’abaisser sensiblement le prix de la voiture.

Elon Musk a cependant déclaré il y a quelques jours que des « modèles plus abordables arriveraient en 2025 ». Tesla prépare donc sans doute des versions à la simplification plus poussée que cette Model 3 mexicaine, qui permettront d’abaisser sensiblement le prix de vente. Avec des batteries plus petites, par exemple ? Rappelons qu’avec ces modèles plus abordables, Tesla doit dévoiler son fameux robotaxi dont la présentation officielle était initialement prévue pour le 8 août dernier.