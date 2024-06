Une Xiaomi SU7 de 1 000 ch en préparation !

Rien n’arrête les constructeurs chinois même les plus jeunes d’entre eux. Car la division automobile de Xiaomi qui produit des autos avec l’aide du constructeur chinois BAIC (Beijing Automotive) ne dispose pour le moment que d’une auto électrique dans sa gamme, la Xiaomi SU7. Celle-ci à l’ambition de s’attaquer aux Porsche Taycan, Tesla Model S, Volkswagen ID.7… Mais demain, c’est avec la même auto qui pourrait se doter d’une puissance de 1 000 ch qu’elle veut s’en aller bousculer les Porsche Taycan Turbo GT et Tesla Model S Plaid !

C’est en tout cas ce que nous expliquent nos chasseurs de scoop qui ont pris en photo un prototype d’une Xiaomi SU7 de forte puissance qui effectuait des tours à vitesse élevée sur le circuit du Nürburgring. Il se pourrait que cette auto dispose de l’électromoteur « V8s » prévu pour 2025 qui développe 578 ch et tourne à 27 200 tr/mn, à moins que ce soit le moteur doté d’un rotor en carbone qui peut tourner à 35 000 tr/mn et devrait développer 1 000 ch qui est d'ores et déjà installé dans cette auto.

Haut contenu technologique

La marque Xiaomi qui est considérée comme l’Apple chinois a de grandes ambitions en ce qui concerne l’automobile. Et il est vrai que sa Xiaomi SU7 dispose d’un vrai potentiel pour devenir l’une des stars des familiales électriques de luxe. Comme Xiaomi est un géant de l’électronique, le contenu technologique de cette automobile est haut de gamme avec des écrans tactiles à l’avant comme à l’arrière, celui ornant le tableau de bord affichant une diagonale de 16,1 pouces (40,8 cm) et ceux des passagers arrière étant loin d’être ridicules avec 7,1 pouces de diagonale soit 18 cm. Et si le conducteur doit se contenter d’une instrumentation numérique de 7,1 pouces, il peut compter sur un affichage tête haute de 56 pouces ! Bien entendu, la conduite autonome est aussi de la partie.

Quelle motorisation électrique équipe cette auto ?

La Xiaomi SU7 qui est vendue en ce moment en Chine dispose d’un aileron arrière rétractable, celui de ce prototype de Xiaomi SU7 haut performance est beaucoup plus imposant et surtout solidement fixé avec l’aide de beaux supports qui semblent être en aluminium. C’est qu’il faut un important contenu aérodynamique pour maintenir une auto de 578 ch voire peut-être 1 000 ch sur le sol, même si celle-ci avec sa batterie de forte capacité doit dépasser les deux tonnes sur la balance. Quoi qu’il en soit, une voiture camouflée de la même manière (avec le n° 1 au lieu du n° 2 de notre prototype) a fait le buzz sur le Net en Chine en atteignant les 310 km/h sur un anneau routier. Une vitesse maxi qui se rapproche de celle de la Tesla Model S Plaid qui peut atteindre les 322 km/h.