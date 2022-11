Usine Stellantis de Sochaux : les véhicules stockés sur un aérodrome désaffecté

L’usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs, est toujours confrontée à de gros problèmes logistiques.

Les véhicules produits ne quittent pas assez rapidement l’usine, et les parkings sont arrivés à saturation dès la semaine dernière. Pour remédier à ce problème de stockage des véhicules neufs en attente de livraison, Stellantis a donc dû trouver une solution afin de ne pas impacter trop lourdement la production des véhicules.

Ainsi, depuis plusieurs jours, l’usine de Stellantis, qui produit chaque jour plus de 1 000 véhicules, en envoie donc une partie vers l’aérodrome désaffecté de Lure-Malbouhans, en Haute-Saône, à une quarantaine de kilomètres du site de production, afin de les stocker le temps qu’ils soient livrés à leurs propriétaires. Le groupe compte également sur les concessionnaires locaux pour venir chercher directement à l’usine les véhicules et assurer les expéditions.

Stellantis annonce avoir « renforcé la sécurité » autour de ce lieu de stockage inédit, ancien site militaire, inactif depuis 1997, et qui appartient au département de la Haute-Saône depuis 2005.

Confronté à une pénurie de chauffeurs, la congestion des ports et « l’instabilité du transport par le rail » pour acheminer et dispatcher les véhicules produits, Stellantis a donc trouvé une solution temporaire pour stocker ses véhicules et maintenir la production de l’usine de Sochaux à un rythme « normal ».