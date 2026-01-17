Vence impose le port du casque à trottinette : la Côte d’Azur montre la voie

Visiblement, la trottinette électrique n’est pas qu’un outil très pratique pour se déplacer en ville. C’est aussi un véhicule idéal pour des remakes de Destination Finale. Ce coup-ci, l’actualité est en lien avec une observation personnelle. En effet, malgré la neige abondante, j’ai vu une mère de famille amener sa fille en trottinette électrique. Elles étaient les deux dessus et aucune n’avait de casque. « Chacun fait ce qu’il veut », crierez-vous, et vous aurez raison. Nous sommes libres. Mais visiblement, cette liberté a un coût difficilement soutenable !

Un constat sanitaire alarmant

C’est en tout cas ce qu’a déploré le CHU de Nice, en recensant entre 400 et 500 accidents de trottinettes depuis 2022. Les blessures les plus fréquentes concernent le visage (avec de grosses brûlures et donc des défigurations) et les poignets. Mais les traumatismes crâniens restent les plus graves puisque cela se solde par un risque de handicap élevé et la mort. Rien que ça ! Disons qu’on peut vivre sans bras ni jambe, mais pas sans tête…

Une statistique qui a fait réagir Régis Lebigre, maire de Vence (Alpes-Maritimes) chez nos confrères de Nice Matin.

Après Nice, c’est désormais la commune de Vence qui impose le port obligatoire du casque pour les usagers de trottinettes électriques. L’arrêté municipal, pris le 2 décembre 2025, marque une nouvelle étape dans la régulation de ces engins de déplacement personnel motorisés (EDPM).

La municipalité de Vence espère ainsi prévenir les accidents en renforçant la protection des usagers, dans un contexte où les trottinettes électriques connaissent une croissance rapide, notamment auprès des plus jeunes.

Rappel des règles en vigueur

L’arrêté est également l’occasion de rappeler les principales obligations applicables à tous les conducteurs d’EDPM :

- Âge minimum : 14 ans.

- Interdiction de transporter un passager, même son enfant pour le déposer à l’école.

- Vitesse limitée à 25 km/h, et à 6 km/h sur les trottoirs et zones piétonnes.

- L’engin doit être équipé de freins, d’un avertisseur sonore, de feux avant et arrière ainsi que de dispositifs réfléchissants.

- Une assurance responsabilité civile est obligatoire.

Et désormais, le port d’un casque homologué, correctement attaché, devient obligatoire pour tous, sans distinction d’âge.

Fin de la phase de sensibilisation

Durant le mois de décembre, les équipes de la police municipale ont privilégié la pédagogie. Mais la tolérance prend fin lundi prochain : à compter du 13 janvier 2026, les contrevenants s’exposeront à une amende de 35 euros.

Pour les mineurs, une procédure spécifique est prévue : un rappel à l’ordre en mairie, en présence de leurs parents et de la police municipale. La municipalité veut prévenir plutôt que punir.

Vers une harmonisation régionale puis nationale ?

En rendant le port du casque obligatoire, Vence emboîte le pas à Nice, pionnière dans ce domaine depuis 2023. Ces initiatives locales s’inscrivent dans un mouvement plus large de responsabilisation des usagers de trottinettes, alors que les collectivités multiplient les mesures pour mieux encadrer les usages et éviter les accidents.

Reste à savoir si d’autres communes azuréennes suivront l’exemple, voire l’ensemble du territoire.

Un casque contre une tête, ça paraît être un bon deal. Puis ça permet de protéger les crânes nus contre le soleil ou le froid.