Vers une nouvelle invasion des marques chinoises au prochain Salon de Munich ?

En septembre 2023, le Salon de Munich comptait plus de 40 % d’exposants chinois. Une proportion énorme, surtout sur un territoire aux mains des plus grandes firmes automobiles mondiales. Certaines marques totalement inconnues du grand public avaient fait le déplacement comme Seres, Forthing ou encore LeapMotor. Ce dernier est sorti de l’ombre depuis, notamment suite à l’accord avec Stellantis. D’autres marques beaucoup plus connues, comme BYD ou MG, ne pouvaient faire l’impasse sur cet événement.

La présence des marques chinoises à l’édition 2025, qui se tiendra du 9 au 14 septembre prochain, sera-t-elle aussi forte ? À en croire le patron de l’événement, Jan Heckmann, les plus grandes entreprises chinoises devraient avoir un impact majeur sur le prochain salon. Déjà, entre 2021 et 2023, le nombre de firmes chinoises avait doublé.

Il y a cinq jours, les organisateurs du Salon de Genève annonçaient sa disparition pure et simple. Un événement majeur en Europe depuis sa création en 1905. De son côté, le Mondial de l’auto n’est plus ce qu’il était, même si de grandes marques ont confirmé leur venue cette année : Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, DS, BMW, Mini, Kia… En revanche d’autres ne feront pas le déplacement comme Mercedes, Ford ou encore Nissan. Quant aux marches chinoises, elles se montrent encore indécises. MG et BYD n’ont encore rien confirmé, mais Seres sera de la partie.

Un événement presque incontournable

Le Salon de Munich devient alors majeur en Europe. Comme pour 2023, le prochain se déroulera également dans le centre des congrès et dans la vieille ville, une formule qui a séduit pas moins de 500 000 visiteurs. C'est désormais celui qui rassemble le plus de public, et les constructeurs chinois l’ont très bien compris.