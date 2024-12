Visiblement, vous êtes encore nombreux à rechercher un diesel d'occasion

En l’espace d’un mois, pas moins de 435 883 véhicules ont changé de propriétaire. Il s’agit du chiffre d’octobre dernier, qui a progressé de 8,5 %, à jours ouvrés comparables.

C’est bien plus élevé que le marché du neuf et pour cause : quatre voitures sur cinq achetées sont d’occasion. Seulement, quelles sont véritablement les intentions d’achat ? C’est-à-dire vers quel type de modèles les Français se dirigent ? Ce sont les questions que s’est posées le site marchand AutoScoot24.

Ainsi, les modèles à essence sont les plus courus avec 58,7 % des recherches. Cela s’explique par les contraintes de circulation dans les grandes villes et l’image négative du diesel notamment depuis le dieselgate. Toutefois, cette motorisation est encore envisagée par 34,3 % des automobilistes, même si les chiffres de transaction sont en baisse. Il ne reste alors que des miettes pour les hybrides et électriques avec respectivement 4,4 et 2,6 % des recherches. L’électrique est, encore, source d’incertitude concernant la durée de vie des batteries et l’infrastructure de recharge. À propos de ce dernier point, l’Avere précise que plus de 150 000 bornes sont implantées sur le territoire avec un taux de disponibilité de 94 %.

Les préférences des Français demeurent cohérentes avec ce que l’on peut trouver sur le site de La Centrale. En effet, le site marchand regroupe 31 % des annonces de diesel, 46 % d’essence, 15 % d’hybrides et 8 % de modèles électriques.

Tesla largement en tête des électriques

Si la recherche des électriques est encore restreinte, leur intérêt est grandissant avec + 34 %. Néanmoins, une marque en sort vainqueur : Tesla. Dans le top 5 des requêtes, les Model 3, Y et S se positionnent respectivement en 1er, 3e et 4e positions. Seules les Renault Zoé et Citroën Ami s’y intercalent.

Autre fait intéressant, les SUV n’ont pas le monopole en occasion. Les berlines sont encore recherchées à hauteur de 33,5 %, derrière… les SUV avec 26,3 %. Viennent ensuite les coupés (12,9 %) et les breaks (11,5 %). Quant aux monospaces, segment roi des années 90 et 2000, ils ne sont plus du tout dans l’esprit des Français (5,8 %).