Voici 50 ans jour pour jour, la dernière Citroën DS sortait de l’usine - vidéos rétrospectives

Citroën n’a pas organisé de cérémonie grandiose pour la fin de la Ds, sa création la plus mythique. 1 330 755 berlines ont été fabriquées (le break s’arrêtera début 1976, portant la production totale à 1 455 746 unités). La 23ie Pallas Bleu Delta s’en est partie chez son ultime propriétaire, un Girondin ayant déjà possédé huit exemplaires de la Citroën. On ne sait pas ce qu’elle est devenue.

Pas de paillettes...

L’ambiance est plutôt morose chez le double chevron : la crise du pétrole a fait plonger les ventes de cette grande berline, la mauvaise gestion de la marque au double chevron a entrainé son rachat par Peugeot, la toute nouvelle CX n’a pas encore convaincu les amoureux de la Ds… Celle-ci s’est attiré par sa technicité inouïe et le rêve d’un avenir radieux qu’elle incarnait à son lancement en 1955, un immense respect, y compris des non-citroënistes.

Fascinante, oui, mais révolutionnaire, non

Beaucoup trop complexe non seulement pour révolutionner le monde de l’automobile mais aussi se montrer pleinement rentable, la DS n’en finit toutefois pas de profiter à l’image de Citroën, alors même que celui-ci ne parvient toujours pas à exploiter efficacement le formidable capital qu’elle représente, tant par sa beauté que sa technologie... Nous avons encore eu confirmation de l'impact ahurissant que possède la DS lors de la traversée de Paris que nous avons suivie, juste avant le salon Rétromobile 2025.

En tout cas, nous profitons de cet anniversaire, certes peu joyeux, pour revenir en images, de la plus récente à la plus ancienne, et en vidéos sur la carrière de la formidable DS, plus qu’une voiture, une part étincelante de l’Histoire de France.

Le chiffre de production (1 330 755) concerne les DS fabriquées à Javel. D'autres seront assemblées dès 1973 à Aulnay, sans compter celles produites à Forest, en Belgique, et à Slough, en Angleterre. Le break continuera jusqu'en janvier 1976, quelques DS étant encore immatriculées en 1977.