Une chevauchée fantastique en Citroën DS à travers Paris en vidéo !

L’an dernier, juste avant l’ouverture du salon Rétromobile, un évènement avait été organisé en l’honneur du centenaire du circuit de Montlhéry. S’était ensuivie une parade dans Paris de voitures de courses : magiques. Cette année, en 2025, c’est un autre anniversaire que nous fêtons, les 70 ans de la mythique Citroën DS.

Présentée en octobre 1955 au salon de Paris, la Citroën a sidéré le public et les spécialistes par son audace, tant esthétique que technologique. A part le moteur, hérité de la Traction, tout était nouveau ! Centrale hydraulique haute pression gérant l’assistance de direction, de freinage, de changement de rapport, Cx très bas (0.36 !), freins avant à disques (une première en grande série)… Surtout, elle inaugurait une fantastique suspension hydropneumatique, garantissant un confort jamais vu et une assiette constante.

Enfin, grâce à une répartition des masses savamment travaillée et des trains roulants sophistiqués (bras superposés à l’avant, bras tirés à l’arrière, le tout étant indépendant, elle offrait une tenue de route surnaturelle. En clair, Citroën, confiant dans l’avenir, avait mis tout son savoir-faire dans la Ds qui, par ses prestations, comptait bien 20 ans d’avance sur la concurrence.

Elle a modestement commencé avec un 1,9 l de 75 ch pour terminer avec un 2,3 l injection de 130 ch, passant de 150 km/h à près de 190 km/h, entrant avec brio dans l’ère autoroutière. Restylée en 1967, où elle a reçu son fameux museau à 4 projecteurs sous verrière (dont deux directionnels), elle a quitté la scène en 1975. 50 ans déjà : un autre anniversaire.

Avec sa variante simplifiée ID, apparue en 1957, la grande Citroën a été produite à 1 330 755 unités, voire 1 455 746 en comptant les modèles fabriqués à l’étranger. Une grande rétrospective lui sera consacrée à Rétromobile, où on pourra en admirer bien des variantes, sachant qu’elles ont été très nombreuses : berline, cabriolet, break, finitions luxueuses Pallas et Prestige, dérivées signées Chapron, déclinaisons très simples badgées ID puis DSpécial et DSuper… Sans oublier les modèles de course !

A l'hôtel Peninsula, une bonne dizaine d'exemplaires étaient réunis, du rarissime cabriolet Croisette réalisé par Chapron à une poignée de 23ie, en passant par une berline 19 de 1960 environ, dotée s cendriers d'ailes, deux DSuper 5 dont celle au volant de laquelle François Allain va courir le Tour Auto avec son fils.

Tout ce petit monde s'est élancé à 23h15 environ pour rallier l'hôtel de la Monnaie, escorté par la Gendarmerie Nationale. Autant dire que le cortège ne s'est pas arrêté, ignorant les feux, sur injonction des Forces de l'ordre. Arc de Triomphe, Camps-Elysées, Palais du Louvre, quais, hôtel de la Monnaie, le parcours a été mené tambour battant par une température... piquante. Des DS8 tout juste présentées se sont mêlées aux anciennes dans cette virée nocture mémorable. Quel évènement !