Voici la nouvelle DS 8, un Peugeot E-3008 de luxe ?

La grande berline DS 9 fabriquée en Chine vient de disparaître du catalogue de la marque, elle qui n’a jamais réussi à convaincre la clientèle. Elle sera bientôt remplacée par un nouveau crossover positionné au-dessus du Ds 7 actuel, dont le nom doit justement être « DS 8 » aux dernières nouvelles.

C’est précisément ce DS 8 qui semble se montrer dans les images diffusées ce matin par DS Automobiles, annonçant son nouveau modèle. La silhouette rappelle un peu celle du Peugeot 3008 et ce n’est sans doute pas un hasard puisque l’engin reposera comme ce dernier sur la plateforme STLA Medium et devrait partager de très nombreux composants avec le crossover de la marque au lion.

On retrouve une poupe fuyante entre le « fastback » et la berline effilée façon Citroën CX, mais avec une ceinture de caisse beaucoup plus haute que celle de l’ancienne familiale de la marque aux chevrons. Les dimensions devraient logiquement dépasser celles du Peugeot 3008 mais aussi celles du DS 7 long de 4,59 mètres.

750 km d’autonomie maximale WLTP

DS Automobiles précise que le modèle revendiquera une autonomie maximale WLTP de 750 km, ce qui laisse supposer que l’auto dispose des grosses batteries de 96,9 kWh récemment inaugurées par le Peugeot E-3008 Grande Autonomie et son grand frère le E-5008. Avec probablement 320 chevaux en puissance maximale.

La présentation officielle du véhicule sans camouflage se déroulera « avant la fin de l’année 2024 ». Notez que la future Lancia Gamma attendue pour 2026 devrait être techniquement assez proche de cette nouvelle DS 8 car également basée sur la STLA Medium.