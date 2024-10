Voici l'intérieur du concept Renault Emblème

Le Renault Emblème représente la vision du véhicule du futur de Renault. Ce concept qui ressemble à un break de chasse dispose de proportions généreuses avec une longueur de 4,80 m, une hauteur 1,52 m et surtout un empattement de 2,90 m, qui devrait garantir une excellente habitabilité, en particulier à l'arrière.

Et justement, puisqu'on parle de l'intérieur, c'est aujourd'hui que Renault nous le révèle. Immédiatement, on remarque l'immense écran incurvé qui s'étire sur toute la largeur de la planche de bord. Il mesure 1,2 m de long et de 12 cm de haut (affichage en qualité 8K sur 48 pouces de diagonale), de quoi permettre aux passagers avant de bénéficier des mêmes informations.

Malgré cela, l'écran multimédia est toujours d'actualité et il est secondé par une molette censée faciliter l'ergonomie. Les différentes fonctionnalités (navigation, multimédia, Safety Coach, MyCar, etc.) sont affichées dans le second écran et il suffit de les faire glisser vers le haut pour les afficher dans l'écran supérieur.

Pour les aides à la conduite, Renault s'appuie sur l'intelligence artificielle qui permet aux conducteurs d’anticiper en temps réel et en fonction du contexte ses réflexes pour améliorer sa conduite en matière d'efficience et de sécurité. À l’image des applications sportives, le conducteur peut analyser ses trajets sur son smartphone pour se comparer à d’autres et obtenir des récompenses.

Cette technologie sert également au planificateur de conduite afin de le rendre plus efficace (disponibilité des points de recharge, évolution de la consommation du véhicule, température extérieure).

Concernant la présentation et la qualité, Renault mise le côté zen avec du tissu coloré recouvrant la planche de bord, le haut des panneaux de porte et le haut du dossier de la banquette arrière.

Enfin, pour rappel, en ce qui concerne la technologie, le concept Emblème disposera d'une batterie qui se contente d’une capacité de 40 kWh, qui alimente une pile à combustible d’une puissance de 30 kW (soit environ 40 chevaux). Renault annonce une autonomie de plus de 1 000 kilomètres d’autonomie totale.

À quand la commercialisation ?

Renault veut monter en gamme ? Ce concept serait l'outil parfait pour cela. Reste à savoir maintenant si Renault osera franchir le cap ?