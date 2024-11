Voici la Porsche 911 Dakar la plus rare

Connue et réputée pour ses modèles, Porsche a toujours été très investi dans l'univers de la compétition automobile, notamment sur circuit, mais pas que puisque la marque allemande s'était distinguée dans les années 80 dans le désert avec une victoire dans le Paris-Dakar en 1986.

Pour rendre hommage à ce glorieux passé, Porsche propose depuis deux ans maintenant la 911 Dakar, version "tout terrain" de la dernière génération de la 911. Aujourd'hui, voici une version encore plus exclusive préparée spécialement pour un riche collectionneur italien.

On appelle cela un "Factory one off" comprenez par là une voiture unique. Ferrari est coutumier du fait, mais ici, on parle de Porsche, ce qui est beaucoup plus rare. Réalisée par le département de personnalisation du constructeur portant le nom de Sonderwunsch, cette préparation reprend sans surprise les spécifications techniques de la 911 Dakar, à savoir notamment une garde au sol surélevée de 50 mm et des protections de carrosserie. Pour le moteur, on retrouve toujours un six cylindres à plat de 480 ch et 570 Nm.

Finalement, c'est sur le plan esthétique que se concentrent les nouveautés avec en particulier une peinture tricolore réalisée à la main. La partie supérieure de la carrosserie est donc "Jaune Signal" que la partie basse est "Bleu Gentiane", le tout est séparé par un trait de couleur bleu clair spécifique dénommé Bleu Lampedusa en référence à l'Ile italienne. On retrouve le jaune et le bleu sur les jantes.

Les phares LED Matrix sont individualisés avec un anneau décoratif de couleur Lampedusa, et les éléments de protection en acier inoxydable à l'avant, à l'arrière et sur les seuils sont noirs.

L'habitacle met en avant pour sa part le jaune avec des touches de ce coloris au niveau des coutures et des bandes de garniture du tableau de bord, de la console centrale, des panneaux de portes, mais aussi du lettrage apposé sur le dossier des sièges.

Avant d'être remis à son propriétaire, cette 911 Dakar exclusive sera exposée au Musée Porsche de Stuttgart. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans les parages.