Voici le futur Suzuki Jimny à cinq portes

Depuis plus de deux ans, le Suzuki Jimny à cinq portes joue les serpents de mer. Et c’est la première fois qu’on peut l’observer sans aucun camouflage, grâce à des images volées par un certain « Yangpethalingi_23 » sur les réseaux sociaux. Il est semble-t-il tombé sur les lieux de la séance photo officielle du modèle quelque part en Inde et a pu photographier la bête dans des clichés de bonne qualité.

L’occasion d’étudier les proportions déroutantes de ce gros Jimny dont le profil évoque un peu un basset avec son empattement rallongé. Notez la taille limitée de la portière arrière et sa découpe qui va jusqu’au garde-boue. On remarque aussi les jantes de la finition haut de gamme « Pack », commercialisée en Europe jusqu’en 2020 (avant que le Jimny ne devienne un utilitaire à deux places avec un niveau de finition plus bas).

Pas pour l’Europe ?

La situation du Jimny est compliquée actuellement en Europe : lancé en 2018, il se réfugie désormais dans la catégorie des utilitaires à deux places à cause de son grammage CO2 trop important pour ne pas plomber les quotas de Suzuki sur le Vieux Continent. La version rallongée du Jimny présentera inévitablement un grammage CO2 encore moins bon, ce qui rendrait difficile sa commercialisation chez nous en version « civile » dans l’état. La rumeur évoquait récemment la possible arrivée d’une nouvelle motorisation hybride pour permettre au Jimny de régler ces problèmes d’homologation en Europe, à moins que le constructeur japonais préfère ne pas le commercialiser du tout chez nous. Le Jimny à cinq places sera en tout cas présenté l’année prochaine et visera avant tout le marché indien.

Via Rushlane