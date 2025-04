Voitures électriques : toujours pas dans le top 10 des ventes

Au premier trimestre 2025, les immatriculations de voitures particulières électriques ont bondi de 42,1 % sur le marché des flottes avec 23 736 unités mises à la route. Pour le seul mois de mars les ventes ont connu une hausse record de 54,23 %. La conséquence des évolutions fiscales très incitatives aux VE.

Depuis le 1er janvier, les véhicules particuliers électriques à entreprises représentent 20,92 % du marché contre 13,3 % un an auparavant. Une nette progression (avec une explosion de + 54,23 % en mars) qui n’empêche pas la domination continue des modèles hybrides (53,92 % du marché), dont 7,81 % pour les rechargeables et 46,11 % pour les hybrides simples, d’après les chiffres AAA Data. Si une vente sur cinq concerne un modèle 100 % électrique, les immatriculations des modèles thermiques et hybrides conservent les faveurs des sociétés

Pas de 100 % électrique dans le top 10

Aucun modèle 100 % électrique ne figure dans le top 10 des ventes globales en BtoB. Les deux premiers VE du classement apparaissent aux 11e et 12e rangs. Il s’agit de la Renault Scenic E-Tech (2 229 unités) et le Tesla Model Y (2 124 unités). Mais leurs performances sont encore bien loin de celles des stars du marché : La Renault Clio (7 521 ventes) et la Peugeot 208 (6 268 unités).

Renault Peugeot le classico continue

La marque au Lion place quatre modèles -208, 3008,2008,308- dans le top 5 des ventes multi-énergies et domine en volume total le marché de flottes. Renault de son côté, intensifie son ancrage électrique avec trois modèles dans le top 10. Le Scenic E-Tech arrive en tête des modèles électriques les plus immatriculés depuis le 1er janvier.

La Renault 5 E-Tech (1 229 unités) fait une belle entame d’année et la Mégane E-Tech (843 immatriculations) continue son bonhomme de chemin commencé en 2022. Du côté de Peugeot e-208 (1 389 unités) continue de faire de la résistance et se place sur la troisième marche du podium.

Avec la ë-C3 (996 mises à la route) Citroën arrive en cinquième position des voitures électriques particulières les plus immatriculées sur le marché flottes au premier trimestre. Fidèles aux marques dans leurs achats les entreprises rejouent sans surprise le classico Renault contre Peugeot.