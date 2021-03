Voitures électriques: un nouvel étiquetage pour faciliter la recharge

Le processus d’électrification du parc automobile est lancé à toute allure, entraînant des annonces spectaculaires chaque jour ou presque. Dernière illustration en date ce mardi matin, avec le suédois Volvo qui officialise son intention de ne plus proposer que des voitures 100% électriques à l’horizon 2030. Une ambition notamment partagée par Ford, Jaguar ou Alpine.

Dans ce contexte, 2021 marquera un tournant pour les ventes de voitures électriques, tant en Europe qu’en France où les autorités estiment qu’un million de voitures électriques et hybrides rechargeables circuleront à la fin de l’année.

Pour accompagner ce mouvement qu’ils ont largement - voire totalement - initié, les pouvoirs publics européens mettent en place un nouveau système d’étiquetage censé favoriser la vie des possesseurs de véhicules rechargeables (hybrides ou 100% électriques).

A compter du 20 mars, on trouvera à la fois sur les bornes de recharge et sur tous les véhicules électriques neufs (de la voiture à la fourgonnette en passant par le cyclomoteur ou l’autobus) des étiquettes hexagonales dont l’objectif est d’aider l’utilisateur à identifier directement la solution de recharge correspondant à son véhicule.

A l’intérieur desdites étiquettes, on trouvera des lettres correspondant à tel ou tel type de charge, et dont vous pouvez découvrir le détail dans les illustrations ci-dessous. Retenez notamment que le C correspondra aux branchements de Type 2 (alternatif), le L au Combo CCS, et le N au Chademo. Côté véhicule, la lettre sera écrite en blanc sur fond noir, et côté bornes ce sera l’inverse (lettre noire sur fond blanc).

Ces nouvelles étiquettes entreront en vigueur dans les 27 États membres de l’Union européenne, à quoi s'ajouteront Islande, Lichtenstein et Norvège, ainsi que Macédoine, Serbie, Suisse et Turquie.