Volvo sera une marque 100 % électrique en 2030

C'est par un court communiqué de presse que Volvo a officialisé la nouvelle. D'ici 2030, la marque suédoise sera 100 % électrique. Elle va donc supprimer de sa gamme tous les modèles équipés d’un moteur à combustion interne, y compris les véhicules hybrides.

À ce jour, Volvo ne propose qu'un modèle 100 % électrique, et c'est même une variante d'un véhicule qui existe avec des blocs thermiques. Il s'agit du XC40 P8. Mais il va être rejoint dès cette année par le premier véhicule de la marque pensé uniquement en électrique, un nouveau modèle de la gamme 40.

Volvo va donc ensuite rapidement enchaîner pour avoir une gamme complète d'électriques. Un teaser montre sept silhouettes. Dès 2025, les 100 % électriques devraient représenter la moitié des ventes de la firme. Le reste, ce sera de l'hybride.

Convaincu que le thermique a déjà entamé un déclin, Volvo indique que sa décision s'appuie sur le développement rapide des infrastructures de recharge accessibles et performantes. Il préfère aussi prendre les devants sur les législations, qui vont se faire de plus en plus sévères.

L'électrification rimera aussi avec digitalisation. Ces nouveaux modèles seront en vente en ligne. La marque veut simplifier le processus d'acquisition via son site internet, en réduisant le nombre d'étapes. Le constructeur explique que les clients pourront ainsi "choisir parmi plusieurs modèles électriques aux configurations complètes et attractives, qui seront faciles à commander et rapidement livrés". La marque proposera des prix pré-négociés, pour "plus de transparence".

Håkan Samuelsson, patron de Volvo, a déclaré : "Pour continuer à prospérer, il nous faut une croissance rentable. Ainsi, plutôt que d’investir dans une activité en perte de vitesse, nous misons sur l’avenir, à savoir l’électrique et la vente en ligne".