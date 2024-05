Voitures neuves : les promotions de mai 2024

Nous n’avons relevé que très peu de hausses de prix ce mois-ci sur les véhicules neufs proposés par les marques automobiles sur le marché français. Après des années d’augmentation vertigineuse, va-t-on enfin arriver à une inversion du phénomène ? Cela reste hélas très peu probable, les constructeurs cherchant désormais à augmenter leurs marges au maximum. Mais certains d’entre eux continuent à offrir de belles remises. Parfois directement à la commande, sinon sur les exemplaires disponibles dans le stock de la marque. Des petites citadines jusqu’aux gros SUV, il y a des prix intéressants un peu partout.

La bonne affaire du mois : Renault Twingo, Hyundai Bayon, Seat Arona

Si vous cherchez la voiture neuve la moins chère possible, vous devriez jeter un coup d’œil au stock de véhicules neufs disponibles chez Renault : on trouve en effet la Twingo à partir de 13 816€ en finition Equilibre avec le petit moteur essence sCe 65, au lieu de 17 600€. Ca fait tout de même 21,5% de remise et ça place la micro-citadine en-dessous d’une Dacia Sandero et avec un bon niveau d’équipement. Du côté des SUV urbains, on note aussi les -23,5% sur le Hyundai Bayon alors que MG continue sa politique de grosses remises sur toute la gamme. On trouve encore des Ford Focus à -25% alors que chez Seat, l’Arona va jusqu’à -29%.