Voitures neuves : les promotions de novembre 2023

On croyait que les constructeurs automobiles avaient enfin arrêté d'augmenter leurs prix après deux ans d'inflation terrible sur les voitures neuves, mais non : on remarque encore quelques centaines d'euros ajoutées à des modèles dans les gammes de chez Opel ou Peugeot par exemple. Et la baisse des prix n'est pas encore d'actualité même si on est déjà content de la stabilisation générale des prix. Il y a en tout cas de bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent des véhicules fortement remisés, à condition de se contenter de modèles en fin de carrière ou remplacés par des versions améliorées au cours des prochaines semaines.

La bonne affaire du moment : Ford Kuga, Renault Kadjar, Skoda Enyaq Coupé et la gamme Seat

Si vous cherchez un SUV familial à prix serré, il faudra regarder du côté de chez Ford ce mois-ci avec des exemplaires du Kuga qui dépassent les -22% en stock. Et il est possible d'aller encore plus loin dans les remises si vous optez pour l'un des tout derniers Renault Espace de l'ancienne génération encore en stock, avec un exemplaire équipé du moteur TCe de 190 chevaux dont le prix est abaissé de 17 000€. A 40 990€, il affiche -29% de remise mais devra composer avec un malus 2023 de 5 404€ et un malus 2024 de 7 959€. Quant au Kadjar, la remise monte carrément à 32% et permet d'obtenir un exemplaire neuf à moins de 25 000€ ! Mais attention, il s'agit en fait de modèles de démonstration affichant près de 10 000 kilomètres au compteur. On trouve aussi du -24% sur le Skoda Enyaq coupé qui réduit encore ses prix en stock par rapport au mois dernier et du -20% sur les petites autos de la gamme Seat. De quoi vraiment craquer pour ceux qui veulent dépenser le moins d'argent possible, quel que soit le segment...