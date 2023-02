Volkswagen a battu Tesla en Europe en 2022 sur les ventes d'autos électriques

Depuis plusieurs années, les stars du marché électrique européen se trouvent dans la gamme Tesla. La berline familiale Model 3 et le SUV Model Y continuent de se vendre comme des petits pains, d’autant plus après la baisse spectaculaire de leurs prix de vente il y a quelques semaines. Ces deux modèles permettent de positionner Tesla parmi les plus gros vendeurs de voitures électriques sur le Vieux Continent. Sur l’année 2022, pourtant, la marque d’Elon Musk n’obtient pas la première place.

D’après les chiffres des analystes de Jato, c’est en effet le groupe Volkswagen qui s’impose comme le plus gros pourvoyeur de véhicules électriques en Europe sur l’année 2022. Avec 349 147 véhicules à zéro émission vendus l’année dernière (soit une augmentation de 15% par rapport à 2021), il reste devant Tesla et ses 232 018 exemplaires écoulés sur le Vieux Continent (malgré une augmentation spectaculaire de 38%). Stellantis est troisième avec 230 383 voitures électriques vendues. Au vu du développement actuel de Tesla, le constructeur américain pourrait cependant prendre la tête du classement en 2023 (même si les ventes électriques de Volkswagen devraient elles aussi augmenter cette année).

Premier aussi sur l’hybride rechargeable

Toujours d’après les chiffres de Jato, le groupe Volkswagen possède aussi le leadership sur les ventes de véhicules hybrides rechargeables en Europe. Mais son tableau rappelle que cette technologie a nettement moins le vent en poupe que le 100% électrique, avec un repli de 21% des ventes d’hybrides rechargeables en 2022 pour Volkswagen et des progressions moins importantes pour les autres groupes sur le marché par rapport au tout électrique.