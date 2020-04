Volkswagen : accord trouvé en Allemagne pour le dieselgate

Après avoir alloué près de 30 milliards d'euros en dépenses en tout genre dans le cadre du scandale des moteurs truqués, Volkswagen voulait à tout prix s'éviter un nouveau procès d'ampleur en Allemagne. Le groupe était en effet poursuivi en justice depuis quelques mois par le groupe de de défense des consommateurs VZBZ qui représentait des dizaines de milliers de clients allemands lesés par la marque.

Un premier accord avait été trouvé en début d'année mais le VZBZ l'avait premièrement refusé. Selon Volkswagen, les avocats en "demandaient trop". L'affaire est désormais bel et bien enterrée puisque l'accord définitif vient d'être signé, évitant ainsi un long et probablement coûteux procès à Volkswagen en Allemagne.

Les 235 000 clients concernés par l'indemnisation recevront entre 1350 et 6250 € de la part de Volkswagen, selon l'âge et le kilométrage de leur véhicule. Le géant de Wolfsburg n'est toutefois pas totalement sorti d'affaire : si les procès de groupe semblent être du passé sur la plupart des marchés, il reste désormais à traiter toutes les affaires et demandes individuelles au tribunal.