Volkswagen Amarok PanAmericana (2023) : le camping tout-terrain

A l’occasion du salon de Düsseldorf réservé aux véhicules de loisir, Volkswagen a levé le voile sur la version conceptuelle de son tout nouveau California dont le modèle de série sera vendu à partir de l’année prochaine. Mais le constructeur allemand a également présenté l’Amarok PanAmericana, une variante totalement préparée du pick-up pour l’aventure et les nuits dans la nature. Il va beaucoup moins loin que le California dans le luxe à bord et le confort mais contrairement à ce dernier, il pourra s’éloigner bien plus loin des routes carrossables grâce à sa mécanique de vrai tout-terrain.

Equipé d’un toit rigide Alu-Cab, d’une tente de toit et d’un auvent inclinable à 270° ((avec une couchette à deux places), cet Amarok PanAmericana possède des pneus BF Goodrich AT optimisés pour la conduite en tout-terrain extrême ainsi qu’une rampe de feux LED sur le toit en plus de projecteurs additionnels à l’avant. Il est totalement aménagé en Allemagne par la société Genesis Import et repose sur la variante de l’Amarok dotée du V6 TDI de 3,0 litres de 240 chevaux et 600 Nm de couple. Un modèle disposant rappelons-le d’une transmission intégrale avec blocage de différentiel sur l’essieu arrière.

A partir de 69 000€ en Allemagne

Comme le California, cet Amarok dédié au camping n’est pas donné : il coûtera 69 009€ en Allemagne en prix de base (avec un équipement de série maximal) et ne devrait pas pouvoir échapper au malus écologique chez nous en France puisqu’il ne répond pas aux normes de l’homologation VASP réservée aux véhicules disposant d’un intérieur entièrement aménagé. Bref, il s’agit d’un engin de camping extrême au prix extrême lui aussi.