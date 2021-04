Volkswagen annonce la sportive électrique ID.4 GTX

En réponse à

En effet au niveau des performances et de l'autonomie Tesla restera toujours ou presque leader. Le soucis de tesla c'est la qualité des matériaux, le design tant intérieur qu'extérieur et la qualité de l'assemblage. 8 ans qu'ils produisent en série et toujours les mêmes lacunes/défauts. C'est là que la concurrence va grappiller des parts. Amène un produit plus qualitatif et ton produit tourné uniquement vers les geek ne se vendra plus aussi bien.