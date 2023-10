Volkswagen arrête la petite Up!

Elle avait connu une deuxième carrière grâce au succès de sa déclinaison électrique. Lancée en 2011, la Volkswagen Up! s’attaquait aux Renault Twingo, Peugeot 108 et autres Toyota Aygo à une époque où les micro-citadines thermiques faisaient encore recette en Europe. Comme ses principales rivales, elle profitait d’une synergie technique puisque Seat (Mii) et Skoda (Citigo) offraient également un modèle très similaire dans leurs gammes respectives sur la base des mêmes éléments techniques.

Et alors que la Renault Twingo se prépare à mourir et que les Citroën C1 et Peugeot 108 n’existent plus depuis longtemps, on apprend par les journalistes anglais d’Autocar que Volkswagen vient de cesser la production de cette Up! à Bratislava où elle était assemblée depuis 2011. Les Skoda Citigo et Seat Mii avaient déjà été arrêtées précédemment mais chez nous, il restera possible de commander des exemplaires de la Up en stock pendant quelques mois. Il y a quelques jours, on apprenait d’ailleurs que la Fiat 500 du segment similaire avait arrêté la commande « à l’usine » pour le marché français, même si sa production continuera jusqu’à la fin de l’année prochaine pour d’autres marchés européens.

Quelques micro-citadines resistantes

Que reste-il comme modèles sur le marché des micro-citadines ? Outre la Renault Twingo en fin de carrière, les clients peuvent se tourner vers la Toyota Aygo X (désormais fabriquée sans l’aide de Stellantis), mais aussi vers le groupe Hyundai Kia avec les i10 et autres Picanto. Mais ces petites micro-citadines coûtent beaucoup plus cher qu’il y a dix ans et il faut souvent compter sur un premier prix fixé au-dessus des 15 000€ désormais.