Volkswagen dépose trois nouveaux noms de SUV

La gamme des SUV, déjà très fournie chez Volkswagen (Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, T-Cross, T-Roc) devrait prendre encore de l'ampleur. La marque allemande a déposé trois nouveaux noms au bureau allemand des propriétés intellectuelles.

Les T-Sport, T-Go et T-Coupé pourraient donc être de nouveaux membres de la famille Volkswagen dans les mois et années à venir.

Evidemmment, un dépôt de nom ne veut pas forcément dire que le constructeur en question compte s'en servir, mais on imagine bien une variante "coupé" du T-Roc avec un profil plus bas (chose qui semble se démocratiser au sein du groupe Volkswagen sur les modèles plus compacts, nous l'avons vu récemment avec l'Audi Q3 Sportback), mais aussi une variante sportive, pourquoi pas, du T-Cross. Le T-Roc, lui, a déjà sa déclinaison musclée avec le modèle R et ses 300 ch.

Pour le T-Go, il s'agirait d'un modèle destiné au marché sud américain, où Volkswagen est implanté depuis très longtemps.