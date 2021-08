Volkswagen : des modèles électriques à partir de 19 000 € en préparation

La fameuse voiture électrique à moins de 20 000 € est toujours attendue du côté du groupe Volkswagen. Déjà annoncée par le géant, elle ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2024 selon nos confrères de la presse allemande, qui annonce 2024 pour le premier modèle, notamment chez Volkswagen.

Mais Volkswagen n'attendra pas l'arrivée de la nouvelle platforme commune à tous les modèles SSP, qui remplacera les MEB et PPE. Le groupe allemand lancera d'ici le milieu de la décennie de nouveaux modèles compacts chez VW, Skoda et Seat et sur la base de l'actuelle plateforme MEB.

Volkswagen ID.1 et ID.2 en format "mini SUV" et petite citadine, mais aussi Skoda Elroq ou encore Seat Acandra, des autos qui débuteront sous les 20 000 €, hors bonus écologique et à partir de 2024 pour les premiers lancements. Evidemment, à cette date, les aides publiques auront de toute façon nettement diminué par rapport à aujourd'hui.

Seat devrait avoir la faveur du groupe Volkswagen pour la production de ses autos, dans les usines de Martorell et Pampelune.