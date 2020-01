Volkswagen Golf 8 : digitale, connectée, hybride – Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

Cette année, Volkswagen commercialise deux nouvelles compactes : l'électrique ID.3, importante pour l'image après le Dieselgate, et la Golf 8, importante pour les volumes de ventes. D'abord lancée en Allemagne, cette nouvelle génération du best-seller européen arrivera dans nos concessions d'ici quelques semaines.

Forcément, cette Golf 8 ressemble à une Golf, la silhouette n'étant pas bouleversée. Quelques éléments esthétiques permettent quand même de la reconnaître, comme les optiques qui se prolongent vers les ailes. La vraie évolution, elle se trouve à l'intérieur. Là, la Golf change tout, abandonnant sa console verticale pour un dessin horizontal. La présentation est enfin moderne et très digitale, puisque le nombre de boutons est réduit au minimum. Les commandes classiques sont remplacées par l'écran tactile et des touches sensitives. Dommage que les deux écrans soient reliés par des pièces en plastique laqué qui ne sont pas du meilleur effet.

Cette nouvelle Golf est aussi plus connectée. Elle sera ainsi l'une des premières voitures européennes dotée de la technologie Car2X, qui permet de communiquer avec d'autres autos et des infrastructures. L'auto pourra aussi gagner des équipements après son achat avec des mises à jour à distance ! Bien sûr, cette Golf fait le plein d'aides à la conduite.

Digitale, connectée et aussi hybride. L'auto inaugure de nouveaux blocs essence e-TSI dotés d'une hybridation légère en 110, 130 et 150 ch. Surtout, il n'y aura pas une mais deux hybrides rechargeables, de 204 et 245 ch (et non 250 ch comme dit par erreur dans la vidéo). L'autonomie en 100 % électrique sera d'environ 60 km. Cette hybridation n'empêchera pas la Golf de proposer toujours des TDI (115 et 150 ch) ! Les sportives arriveront courant 2020.