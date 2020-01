Volkswagen Golf 8 : GTD, GTI, R, la liste de tous les moteurs confirmée

En réponse à

Pour la clientèle ciblée, rien de choquant. Les jeunes issus de l'immigration (et n'y voyait rien de péjoratif, merci) sont très adeptes des diesels "premium" (A180D, CLA220d, A3 TDI, 120d, et Golf GTD du coup).

Je pense que c'est, pour cette cible, avant tout, l'image du véhicule (de la marque) qui importent ainsi que les options. Donc que la voiture ait réellement un châssis sportif, un moteur sympa, etc... ce n'est pas la priorité.

De plus, le diesel c'est l'illusion de faire des économies pour certains, encore, malgré les nombreux articles qui prouvent le contraire. Et quand on a une LLD ou un crédit sur le dos, le diesel apparaît (parfois à tord) comme plus économique.

L'éthanol n'a pas encore touché cette clientèle. (question de temps ?)