Volkswagen Golf 8 GTI : la première photo sans camouflage

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours : la variante GTI de la nouvelle Golf sera présentée au prochain Salon de Genève (5 au 15 mars 2020). Mais une fois de plus, Volkswagen n'aura pas réussi à garder jusqu'au bout le secret sur un nouveau modèle ! En effet, une première image sans camouflage de la Golf 8 GTI a été publiée sur Instagram.

Sur le cliché, on découvre l'arrière… et au premier coup d'oeil, les changements esthétiques peuvent ne pas sembler très visibles. En détaillant l'image, on voit pourtant bien les attributs sportifs ajoutés de ce côté du véhicule, à commencer par l'aileron qui surplombe la lunette. Dans le bouclier, la partie basse est spécifique, avec un petit diffuseur et une double sortie d'échappement. Les jantes sont bien sûr inédites, avec une réinterprétation du dessin à cinq branches épaisses. Sous cet angle, la GTI reste fidèle à ses principes : du sport subtil, pas outrancier (on garde ça pour la R). L'avant n'a pas été immortalisé.

L'incertitude est toujours de mise pour la partie mécanique. Selon les derniers bruits de couloir, cette nouvelle GTI ne devrait pas adopter de l'hybridation, où alors légère (type alterno-démarreur). Une chose est certaine, les puissances seront en légère progression. Une récente info évoquait 250 ch pour la version de départ, et jusqu'à 300 ch pour la future évolution TCR.

Source image : Wilco Blok