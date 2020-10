Volkswagen Golf GTI : toujours désirable ? - Salon de l'auto Caradisiac 2020

C'est une tradition, une institution. Depuis la première génération de Golf, sortie en 1974, chacune des suivantes a eu droit à sa version GTI, sans exception. Avec des puissances à chaque fois plus élevées à leur sortie.

Cette fois-ci, la Golf 8 GTI fait la même puissance que celle qu'elle remplace, la GTI Performance, seule à rester en vente à la fin de la carrière de la Golf 7 GTI. Signe des temps, certainement. Ce sont donc 245 ch qui sont crachés par le même 2.0 TSI, repris sous le capot de la Golf 8. Pour 370 Nm de couple, ce qui est confortable. Mais l'on n'a encore aucune idée des performances de cette nouveauté, elles n'ont pas été communiquées.

Ce que l'on sait, c'est que la boîte mécanique disparaît, pour laisser seule la boîte à double embrayage DSG7, et son petit levier de commande, qui n'est plus relié mécaniquement à la boîte, mais électroniquement. Des palettes au volant sont fournies en série.

Esthétiquement, la GTI se fait assez discrète. En effet, si l'on excepte un bouclier largement ajouré et à la structure en nid d'abeille, flanqué d'antibrouillards à LED, on ne trouvera que de petits logos sur la calandre, les flancs et le hayon, des étriers de freins peints en rouge et un becquet de hayon de taille fort réduite. Dans une livrée noire ou grise, elle devrait passer pour une simple finition R-Line...

C'est pire dans l'habitacle. Certes le tissu à motif écossais est toujours là, un minuscule logo GTI sur le volant aussi, un pédalier à liserés en alu, mais c'est tout. Discrète, presque bourgeoise.

Ah si, tout de même. C'est en se penchant sur le bouclier arrière que l'on trouve ce qui va le plus exprimer la sportivité de la GTI, et indiquer aux suiveurs de quel bois la "Golf de devant" se chauffe : une double sortie d'échappement, dont chaque canule se situe à une extrémité du bouclier.

Mais cela suffira-t-il à lui donner l'aura qu'ont toujours eu les GTI ? Peut-être, car finalement, la Golf 7 n'était pas beaucoup plus démonstrative. Mais au moins était-elle à son lancement plus puissante que la précédente.

Sept mois avant ce salon Caradisiac, nous vous présentions déjà la nouvelle Golf GTI, dans un reportage tourné en studio. À voir aussi pour en savoir plus encore sur ce modèle.

