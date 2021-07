Volkswagen, groupe automobile le plus innovant au monde

En France, à l'échelle nationale, c'est bel et bien PSA qui domine le classement des constructeurs les plus innovants. Le groupe français surperforme son concurrent Renault et se retrouve même devant des géants tels que Michelin ou Faurecia. Mais dans le monde, c'est bien Volkswagen selon deux études récentes du CAM (Center of Automotive Management) et le cabinet de conseil PwC, qui ont remis ce "trophée" à l'occasion des Automotive Innovation Awards.

Avec une valeur d'indice de 149, Volkswagen devance assez largement Daimler (133), Tesla (93) et BMWM (88). La grosse surprise, cette année, est l'apparition d'un Chinois dans le Top 5 : SAIC, avec un indice à peine inférieur à celui de BMW (80).

Dans les catégories, on retrouve Volkswagen en tête chez les constructeurs généralistes devant Ford et un autre chinois, BYD. Chez le premium, c'est Mercedes qui possède une grande avance sur Tesla et BMW, tandis que dans l'électromobilité, Tesla et BYD sont les constructeurs les plus actifs en matière d'innovation, de sorties de produits et de dépôts de brevets.