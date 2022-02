Volkswagen ID.3 : il n'y a plus qu'une version au catalogue

Si vous allez sur le configurateur de l'ID.3, vous ne verrez plus qu'une version. Ce n'est pas une erreur technique : Volkswagen vient de simplifier à l'extrême l'offre de sa compacte électrique. La raison ? Faciliter la production et donc réduire les délais de livraison alors que la pénurie de semi-conducteurs continue de perturber le fonctionnement des usines. On pense aussi que ce choix doit faciliter la production du SUV ID.4, qui se vend mieux !

Alors que l'ID.3 proposait jusqu'à présent plusieurs puissances et différentes tailles de batterie, il reste au catalogue une unique configuration technique Pro Performance, cœur de gamme : le moteur de 204 ch avec la batterie de 58 kWh, qui donne une autonomie de 415 km.

Et côté finition, c'est aussi sans choix, puisqu'il n'y a que l'Active. Cette variante est d'ailleurs présentée comme une série spéciale. L'équipement est complet, avec en série : jantes 18 pouces, phares et feux LED, régulateur de vitesse adaptatif, aide active au maintien dans la voie, aide aux créneaux, navigation sur écran tactile 10 pouces, recharge des téléphones par induction, caméra de recul, accès mains libres ou encore sièges avant et volant chauffants.

Le prix est de 44 680 €, un tarif qui permet de profiter du bonus de 6 000 €. Un prix qui semble haut face à une Tesla Model 3, qui commence à 43 800 € avec 491 km d'autonomie.