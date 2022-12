Volkswagen inquiet pour l'Europe et le coût de l'énergie

Il y a quelques semaines, déjà, la conjoncture européenne inquiétait l’industrie automobile locale. A cause de la hausse catastrophique du prix de l’électricité et du gaz depuis la fin de l’été, toute l’industrie lourde doit faire face à une hausse significative de ses coûts de production et l’automobile en souffre elle aussi. A tel point que les experts tablaient sur une baisse importante de la production en Europe sur l’année 2022, toujours pas aidée non plus par les problèmes liés à la pénurie des semi-conducteurs notamment.

Aujourd’hui, c’est le patron de la marque Volkswagen Thomas Schäfer qui s’inquiète de la situation. « L’Europe n’est pas compétitive face aux Etats-Unis ou la Chine dans plusieurs secteurs clés. Et elle prend de plus en plus de retard à cause de l’augmentation du prix de l’électricité et du gaz. Si nous ne parvenons pas à réduire le prix de ces énergies en Allemagne et dans le reste de l’Europe rapidement et de manière durable, nos gros investissements dans la construction d’usines de batteries et nos usines de la région sont voués à l’échec. La création de valeur prévue en Europe irait alors quelque part ailleurs », a-t-il écrit sur son compte Linkedin.

Des investissements colossaux en cours

Rappelons que Volkswagen prévoit l’ouverture de six usines de batteries en Europe d’ici 2030, via sa société PowerCo. Le groupe allemand a investi plusieurs milliards d’euros pour bâtir des sites de production de batterie en Suède et dans d’autres endroits en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est. « On n’a pas de temps à perdre, il faut que l’Europe trouve de nouveaux outils pour empêcher la désindustrialisation de l’Europe et la garder dans la course des nouvelles technologies et de l’emploi », ajoute Thomas Schäfer.