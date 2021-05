Volkswagen : la conduite autonome facturée 7 € de l'heure pour être rentable

Ces derniers mois, nombreux ont été les ingénieurs, dirigeants et experts en intelligence artificielle à expliquer que la conduite autonome, la vraie, coûterait cher. Très cher. A tel point qu'elle ne sera pas à la portée du budget moyen des automobilistes avant un paquet d'année. Entre les connexions de données massives exigées, les puissances de calcul énormes et les capteurs en tout genre, le budget pour rendre une voiture totalement autonome (niveau 4) est important.

Selon le patron du marketing de Volkswagen, la somme serait à cinq chiffres. En clair, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une seule voiture. Impensable, en l'état actuel des choses.

Dans une interview accordée à nos confrères de Top Gear UK, l'intéressé précise que selon les calculs de Volkswagen, la conduite autonome de niveau 4 serait viable à un coût de 7 € de l'heure, dans un format d'option à la demande de plus en plus en vogue chez certains constructeurs.

"Pensez à un trajet en train de Londres à Southampton. Combien coûte le billet de train ? Probablement bien plus que 7 € pour une heure". La comparaison n'est pas hasardeuse : une voiture totalement autonome (et pas assistée comme celles que nous avons aujourd'hui) serait au final comme un train personnel.

L'autre avantage serait de ne pas payer un prix délirant pour une technologie dont on ne se servirait pas souvent. C'est pourquoi le cas d'un "pay to use" est évoqué ici par le patron du marketing, qui donne simplement la valeur de 7€/h à titre d'indication, dans un contexte actuel où la technologie est encore bien trop coûteuse.