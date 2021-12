Volkswagen : la production de la Passat arrêtée plusieurs semaines

La pénurie allonge sa liste de victimes. Le groupe Volkswagen, déjà particulièrement touché avec de nombreux jours de temps partiel à Wolfsburg, où sont produits Golf, Tiguan mais aussi Seat Ateca, va fermer l'usine d'Emden jusqu'au 10 janvier prochain.

C'est sur ce site qu'est produite la gamme Arteon mais aussi et surtout la Passat, un des modèles les plus importants pour Volkswagen, puisque la berline se vend toujours aussi bien malgré le désamour européen pour cette carrosserie. Même si les arrêts lors des périodes de vacances de fin d'année ne sont pas rares dans l'industrie, ils sont rarement complets et aussi longs.

Pour Volkswagen, les pénuries auraient causé la "perte" de 70 000 véhicules sur le seul site d'Emden en 2021, réduisant ainsi la production à 120 000 exemplaires. Le constructeur, comme bien d'autres, a dû faire des choix face à un stock de semi-conducteurs et autres pièces détachées limité : la gamme électrique a été bien évidemment favorisée dans ce contexte compliqué.

De nombreux analystes ne voient pas de retour à la normale en 2022, alors que les fabricants de semi-conducteurs croulent sous la demande mondiale. Mais pour eux, les constructeurs automobiles ne sont souvent pas des clients prioritaires.