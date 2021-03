Volkswagen lance une application dédiée au football dans la Golf

Le contrat de sponsoring qui lie Volkswagen à l'UEFA (Union des associations européennes de football) pousse la marque allemande à proposer des services inédits à ses clients. L'application "We Score" fait son apparition, pour l'instant uniquement sur la Golf. Elle permet aux propriétaires d'avoir des notifications en direct sur trois clubs et une équipe nationale de football. A chaque match, des alertes apparaissent en cas de moment fort ou de but.

L'application We Score est localisée en fonction du pays du véhicule. En clair, les propriétaires français de Golf 8 pourront avoir accès à des alertes sur trois clubs au choix dans les deux premières divisions (L1 et L2), mais aussi sur la Ligue Europe et la Ligue des Champions. Evidemment, l'Euro 2021 est également concerné, Volkswagen étant même fournisseur officiel de mobilité pour l'évènement qui, sans surprise de dernière minute, devrait avoir lieu au mois de juin.

Accessibles sur les systèmes "Discover Pro" et "Discover Media" de la Golf 8, We Score affiche des notifications sur le combiné d'instrumentation. "Outre les scores en direct (semblables à ceux dont les fans ont l’habitude sur les applications de leurs smartphones), les classements et les actualités du football s’affichent dorénavant aussi dans l’application. Toutes ces informations peuvent également être lues grâce à la fonction « text-to-speech »."