Volkswagen : le tout électrique en Europe d'ici 2035

Volkswagen sera bientôt une marque 100 % électrique, du moins sur le Vieux Continent. Klaus Zellmer, directeur des ventes de VW, a précisé le calendrier du constructeur dans une interview à un quotidien allemand : "En Europe, nous quitterons le marché des véhicules à moteur thermique entre 2033 et 2035".

Une annonce importante pour un tel constructeur… mais qui ne surprend plus vraiment. Celle-ci intervient quelques jours après celle d'Audi, qui ne lancera que des modèles électriques dès 2026. C'est surtout une évolution inéluctable pour le marché européen, où les normes sont les plus sévères. À cela s'ajoutent les projets d'interdictions pures et simples de la vente de modèles thermiques dans les pays de l'Europe de l'Ouest.

Volkswagen s'est déjà fixé comme objectif de faire 70 % de ses ventes en Europe avec des électriques d'ici 2030. Après avoir commercialisé la compacte ID.3 et le SUV ID.4, la marque va enchaîner les lancements de modèles ID. Ceux-ci vont rapidement constituer une deuxième gamme VW, parallèle à l'offre thermique !

Volkswagen ne deviendra toutefois pas une marque totalement électrique en 2035. Selon Klaus Zellmer "en tant que constructeur de masse, VW doit s'adapter aux différentes vitesses de transformation dans les différentes régions". La fin du thermique se fera donc plus tard aux États-Unis et en Chine, deux énormes marchés pour la marque. Cela attendra davantage "en Amérique du Sud et en Afrique, en raison du manque de conditions-cadres politiques et d'infrastructures, cela prendra un peu plus de temps".