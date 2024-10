Volkswagen préfère faire ses voitures pour les "gentils"

Difficile de remarquer l’agressivité outrancière de modèles comme la Polo, la Golf ou la Passat. Et pour cause, les productions du constructeur allemand sont connues depuis longtemps pour la sagesse de leur style et une approche assez « neutre », qui a tout de même longtemps inspiré d’autres marques automobiles.

Et pour les designers de Volkswagen, c’est un choix assumé comme l’expliquent Andy Mindt et Christian Schreiber dans les colonnes du magazine Top Gear au Royaume-Uni. « Je pense que beaucoup de gens n’ont pas envie d’avoir l’air plus cool que les autres ou se faire remarquer en public. Ils veulent une bonne apparence tout en étant heureux et optimistes. Où est le besoin de paraître agressif là-dedans ? Notre philosophie est la suivante : être plutôt dans le camp des « gentils », confie ainsi Andy Mindt aux journalistes anglais.

Quelques exceptions, tout de même

Certes, on remarque tout de même quelques exceptions dans cette approche. Certains produits de la gamme GTI et R, comme l’ancienne Golf GTI Clubsport R ou l’actuelle Golf R, ne sont pas exactement des modèles que l’on pourrait qualifier de « discrets ». Mais quand on les compare à des autos comme la Honda Civic Type R par exemple, cette flamboyante devient alors toute relative…