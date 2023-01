Il y a quelques jours, Volkswagen profitait du CES de Las Vegas pour dévoiler le prototype de l’ID.7, sa future berline familiale électrique. La voiture garde pour l’instant le secret sur son style extérieur, mais elle montre déjà son intérieur et sa planche de bord futuriste. Comme tous les modèles électriques modernes ou presque, cette planche de bord intègre deux écrans numériques qui concentrent quasiment toutes les commandes.

Volkswagen prépare une climatisation "intelligente"

L’ID.7 inaugurera aussi un système de climatisation particulièrement sophistiqué, qui promet une régulation idéale de la température de l’habitacle et une rapide adaptation aux souhaits des occupants ou aux conditions extérieures. Comme sur une Porsche Taycan, les volets des buses d’aérations sont pilotés électriquement. Mais la nouveauté, c’est que ces buses peuvent s’orienter via des programmations dynamiques, notamment en jouant les ventilateurs en balayant plusieurs zones de l’habitacle pour le rafraichir plus rapidement. Les mouvements de brassage de l’air peuvent être commandés de manière individuelle, histoire de s’adapter aux souhaits de chaque passager.

Commande vocale et détection du soleil

Cette climatisation intelligente pourra également répondre aux commandes vocales. Dites « Bonjour ID, j’ai froid aux mains » et un flux chaud s’orientera automatiquement vers vos mains pendant cinq minutes (en plus de l’activation du volant chauffant). On reste ici dans le domaine du gadget, même si cela permettra peut-être de gagner du temps si l’interface de la voiture est aussi compliquée à utiliser que celle des ID.3 et ID.4/5 actuels. Autre point intéressant, la présence d’un capteur sur le pare-brise pour détecter l’angle des rayons du soleil. Le système de climatisation adaptera ses flux pour maintenir une température constante dans l’habitacle et compenser les éventuels effets du soleil sur certaines surfaces. Pour rappel, l’ID.7 arrivera chez nous d’ici la fin de l’année 2023. On pourra donc bientôt voir si cette climatisation apporte réellement quelque chose d’utile.