Volkswagen prépare une version radicale de la Golf R

Volkswagen vient de dévoiler la version restylée de la Golf GTI Clubsport à deux roues motrices, qui conserve son quatre cylindres turbo de 2,0 litres de 300 chevaux (alors que la GTI normale développe désormais 265 chevaux). Le constructeur allemand doit aussi dévoiler très prochainement la version restylée de la Golf R, cette variante sportive haut de gamme à transmission intégrale. Là aussi, les changements seront probablement très limités.

Mais attention, le constructeur allemand travaillerait aussi sur une version extrême de cette Golf R. D’après les journalistes américains de Road & Track qui citent les mots d’un haut responsable de la marque, un projet de Golf R plus radicale est dans les tuyaux. « On travaille actuellement dessus. On planche sur une version Clubsport de la Golf R », affirme-t-il.

Plus de puissance ?

La Volkswagen Golf R possède actuellement un moteur de 333 chevaux, qui envoie sa puissance aux quatre roues via une transmission intégrale assez sophistiquée (reprise sur l’Audi RS 3 et les versions 4x4 des Cupra Formentor et Leon restylées). Cette version « R Clubsport » pourrait être à la fois plus puissante et plus légère.

Mais attention, le haut responsable de Volkswagen en question précise que même si une équipe travaille bien sur ce modèle, il s’agit pour l’instant d’un projet expérimental et les dirigeants du constructeur doivent encore décider de le commercialiser.