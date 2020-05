Volkswagen reprendrait les rênes du projet de voiture électrique à moins de 20 000 €, au détriment de Seat

La triplette électrique Seat Mii/Skoda Citigo/Volkswagen e-Up! représente aujourd'hui ce qui se fait de plus abordable au sein du groupe allemand en matière de mobilité. Mais il n'empêche que les prix restent supérieurs à 20 000 €. Le bonus fait effectivement baisser largement leur tarif final client, mais cette aide publique ne sera pas éternelle.

Pour passer sous cette barre symbolique des 20 000 €, il faudra de gros efforts et un projet spécial. Gérard Detourbet avait révolutionné l'automobile en son temps avec Dacia et l'idée d'un constructeur low cost (aujourd'hui plutôt qualifié "d'essentiel", plutôt que low cost), mais jusqu'à présent, personne n'a réellement réussi à vendre des voitures électriques convaincantes et utilisables tous les jours à moins de 20 000 €.

Volkswagen avait justement lancé un projet pour le développement d'une telle gamme de véhicules, attribuée à Seat. La marque espagnole avait à sa charge l'industrialisation et la conception de ces modèles d'un nouveau genre, mais selon Automotive News, Volkswagen aurait finalement repensé tout le projet pour reprendre sa direction, pour des raisons "d'efficience" et de "synergie de groupe". En clair, Seat serait écarté.

Pour Seat, la décision de Volkswagen d'écarter la marque de Barcelone serait simplement inscrite dans une logique de refonte de l'organisation du groupe Volkswagen et des projets en cours. Rien de bien anormal, donc, même si le départ de Luca de Meo, pour le groupe Renault, a peut-être joué en défaveur de Seat.

Volkswagen va devoir trouver des solutions pour partir de la plateforme de l'ID 3 et de réduire le prix d'un bon tiers. La nouvelle gamme de véhicules accessibles sera articulée sur une base courte, de 4 mètres maximum, avec des spécificités empruntées à l'ID 3, mais en réduction : plus petit moteur, plus petites batteries, design simplifié, équipements moins nombreux. Il n'empêche, ce pourrait être une vraie avancée pour Volkswagen : la voiture électrique à moins de 20 000 € devrait avoir le gabarit d'une Polo actuelle, ce qui lui permettrait d'avoir un public plus grand que les mini citadines actuelles.