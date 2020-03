Volkswagen T-Roc cabriolet : prix à partir de 34 600 €

Les précédentes tentatives du genre n'ont pas fonctionné, mais Volkswagen essaie quand même le curieux croisement entre SUV et cabriolet ! L'allemand a pris comme base le T-Roc, son SUV compact, qui perd donc deux portes et adopte une capote en toile. C'est mine de rien le retour d'un découvrable dans la gamme Volkswagen, après les arrêts des Golf cab, Eos et Coccinelle.

Les carnets de commandes de ce T-Roc cabriolet ouvrent à temps pour l'arrivée des beaux jours. Comme annoncé lors de la présentation du véhicule à la rentrée 2019, la gamme de moteurs est réduite. Il y a le petit 1.0 TSI de 115 ch avec boîte manuelle 6 rapports et le 1.5 TSI de 150 ch avec boîte double embrayage DSG 7 rapports. Aucun diesel n'est au programme, aucune transmission intégrale non plus.

Côté gamme aussi c'est simple, avec deux finitions, Style et R-Line. À finition/moteur équivalents, l'écart de prix avec le T-Roc classique est d'environ 7 500 € !

Les finitions avec les principaux équipements de série

: aide au maintien dans la voie, détecteur de fatigue du conducteur, freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, jantes 17 pouces, feux LED, aide au stationnement avant/arrière, caméra de recul, clim automatique, allumage automatique des phares, capteur de pluie, régulateur de vitesse adaptatif, sièges avant chauffants, navigation, accès/démarrage sans clé… R-Line : Style + jantes 18 pouces, pare-chocs spécifiques, châssis sport, instrumentation numérique…

Les prix

Essence

- 1.0 TSI 115 ch BVM6 > Style : 34 600 €.

- 1.5 TSI 150 ch DSG7 > Style : 38 600 €, R-Line : 42 900 €