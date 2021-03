Volkswagen tease les futurs Multivan et Amarok

En réponse à

Plus c'est gros, plus sa s'électrifie facilement.

C'est toute l'hypocrisie de l'électrique : ça ce veut écolo mais ça entraine dans son sillage la généralisation des panzers qui sont bien plus consommateur de ressource à la fabrication avec des consommables automatiquement surdimensionnés à l'échelle du véhicule + l'usure des infrastructures en proportion des masses qui circulent...

Mais bon si on commence a lister toutes les contradictions de la mouvance écolo qui pousse ce changement, on en aurait pour la journée.

Et puis après tout, ce qui compte pour 9 écolos sur 10, c'est pas de faire de l'écologie, c'est de donner l'impression d'en faire, c'est amplement suffisant, le cahier des charges écologiques est rempli comme ça. Les effets de bord "écologique" sont ignorés en mode "œillère". A l'image de déplacement de Gretta en voilier, ça parait écolo, et puis quand tu regardes derrière (rapatriement des skippers and co) tu te rends compte de toute l'hypocrisie, pourtant 90% du monde écolo à salué le geste, ce qui prouve bien ce que j'avance, l'écologie c'est bien, surtout quand elle se contente d'être un nuage de fumée.

Les gens veulent la déculpabilisation, mais s'en moque des résultats c'est ça la vérité. Un peu comme le gars qui mange de la viande, mais qui veut surtout pas voir les animaux se faire tuer ou bien celui qui va se sensibilisé à l'autre bout du monde sur le réchauffement climatique 3 fois par an, et qui prend l'avion pour ça, ou encore, le bobo parisien qui ne vit que de la livraison à domicile de produit chinois, mais qui nous glorifie de discours écolo dans un bar branché parisien le samedi soir, etc...