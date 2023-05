Volkswagen Touareg restylé (2023) : le cousin "abordable" du Cayenne est toujours là

Lorsque le tout premier Porsche Cayenne est arrivé sur le marché en 2002, il reposait sur un châssis très proche de celui du Volkswagen Touareg lancé au même moment. Cela n’a jamais changé depuis, les gros SUV de luxe du groupe Volkswagen partageant tous leurs dessous. Que vous preniez un Touareg, un Audi Q7, un Porsche Cayenne, un Bentley Bentayga ou même un Lamborghini Urus, tous ces engins reposent actuellement sur la plateforme MLB Evo dans sa version « SUV ».

Le modèle le plus abordable et grand public de cette famille de SUV de luxe vient de passer par la case restylage. Commercialisé en 2018, le Volkswagen Touareg de troisième génération adopte une face avant modifiée et une poupe également redessinée, avec l’apparition d’un bandeau de feux courant sur toute la largeur de l’auto. La calandre s’agrandit et les optiques s’équipent en option d’un éclairage matriciel ultrasophistiqué (avec près de 20 000 LED par bloc). A l’intérieur, la planche de bord ne change quasiment pas mais la technologie s’améliore notamment au niveau du système d’info-divertissement et de la résolution des écrans.

Plus de V8

Jadis commercialisé avec un V10 diesel dans sa première mouture, le Touareg abandonne définitivement le V8 de la précédente version et ne conserve plus que des moteurs V6 essence et diesel. En France, il n’était déjà plus disponible qu’avec les versions eHybrid rechargeables et ce sera aussi le cas de cette nouvelle variante restylée. Le groupe motopropulseur composé d’un V6 essence de 3,0 litres et d’un moteur électrique, fournissant une puissance maximale de 381 ou 462 chevaux en version R, reste à ce niveau de puissance dans sa version la plus véloce. Chez nous, le Touareg eHybrid démarrera à 86 300€ (102 200€ pour le R). Les commandes ouvriront le 15 juin prochain.