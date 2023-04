Volkswagen très critique sur le carburant synthétique

Au prix d’âpres négociations avec la Commission européenne, l’Allemagne a obtenu le droit de discuter d’une dérogation permettant théoriquement d’autoriser la vente de voitures thermiques neuves après 2035, à la condition qu’elles fonctionnent avec du carburant synthétique. Ces négociations sont loin d’être finies et l’Allemagne devra convaincre les cadres de l’institution européenne et ses pays membres, très critiques sur l’intérêt de cette technologie, pour arriver à commercialiser ces véhicules neufs carburant à cette énergie.

Mais même en Allemagne et même au sein du groupe Volkswagen, le carburant synthétique ne semble pas faire l’unanimité. Alors que Porsche a directement investi dans cette technologie et mise dessus pour alimenter au moins ses modèles existant, le patron de la marque Volkswagen Thomas Schäffer critique vertement le carburant synthétique dans un entretien avec les journalistes d’Automotive News : « ces travaux sur le carburant synthétique font beaucoup de bruit pour rien. Les moteurs thermiques seront de toute façon morts en 2035. Chez Volkswagen, ils s’éteindront en 2033 et d’ici 2030, nous vendrons déjà 80% de voitures électriques en Europe. Alors pourquoi dépenser des fortunes dans une vieille technologie qui ne donne aucun bénéfice ? », déclare Thomas Schäffer.

Pression sur l’Allemagne ?

Il y a quelques jours, c’est le président de la Commission environnement du Parlement européen Pascal Canfin qui se disait opposé au carburant synthétique, prévenant à demi-mot l’Allemagne que l’Union européenne ferait tout pour l’empêcher d’arriver à ses fins à ce sujet. Les négociations sur le carburant synthétique doivent durer jusqu’en 2026, mais l’Allemagne pourra sans doute compter sur le soutien de pays comme l’Italie, la Pologne ou la Roumanie qui demandent à l’Europe de reculer sur l’interdiction totale des voitures thermiques en 2035.